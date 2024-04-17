اليوم.. ملحمة كروية تجمع الريال والسيتي في إياب ربع نهائي الأبطال

2024-04-17 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيحل فريق ريال مدريد الإسبانى في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ضيفاً ثقيلاً على نظيره مانشستر سيتى الإنجليزي، في المواجهة النارية ضمن منافسات دورى أبطال أوروبا.ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومحمومة، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق النجاح في هذه المرحلة المهمة من البطولة الأوروبية الرائدة.ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة الصعبة من أجل التأهل إلى المراحل القادمة من البطولة الأوروبية الأهم. بينما يطمح مانشستر سيتي لتحقيق الفوز خارج ملعبه وضمان التأهل للدور نصف النهائي.وانتهت مواجهة الذهاب بين فريقي ريال مدريد الأكثر تتويجاً بدورى أبطال أوروبا عبر التاريخ، ضد مانشستر سيتي حامل اللقب، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق الملكي.وأعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لإدارة موقعة مان سيتى ضد ريال مدريد التي يحتضنها ملعب "الاتحاد" معقل الفريق الإنجليزي.