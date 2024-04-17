2024-04-17 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدر البنك المركزي، اليوم الأربعاء، تحذيراً بشأن عمليات شراء دولار وهمية.

وقال البنك المركزي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شركات صرافة مرخصة تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبيع بالدولار بالسعر الرسمي حيث يقوم المواطن بالدخول على الرابط الخاص بالشركات الوهمية لغرض حجز موعد لتسلم المسافرين الدولار"، مبيناً أن "الصفحات الوهمية تقوم باعطاء الضحية تعليمات وارشادات لايداع الدينار".

وذكرت مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، أن "الحصول على هذا النوع من الخدمات يتم من خلال الحجز الإلكتروني في موقع الشركة الرسمي على الانترنت (أن وجد) وأن عملية الايداع تتم في مقر الشركة حصراً".

ونبهت المديرية الراغبين في شراء الدولار بالسعر الرسمي بضرورة التحقق والتأكد من عمل تلك الشركات المرخصة عبر الموقع الرسمي المركزي العراقي من خلال الرابط التالي (https://cbi.iq/page/25)"، مؤكدةً "اتخاذها الإجراءات القانونية بحق اصحاب الصفحات الوهمية لتلك الشركات".