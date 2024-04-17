المسابقات تحدد موعد الجولة الـ 23 لدوري النجوم

2024-04-17 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة الـ 23 من دوري نجوم العراق للمحترفين.إذ تم تحديد يوم الأحد المقبل موعداً لانطلاق منافسات الجولة بإقامة ثلاث مباريات حيث يحل المتصدر فريق الشرطة ضيفاً على أربيل، ويستقبل كربلاء منافسه الميناء فيما يلاقي الكهرباء نظيره نفط ميسان.وتستمر منافسات الجولة يوم الاثنين المقبل بلقاء الحدود والنفط، ودهوك يلاعب نفط الوسط، على أن تستكمل الجولة الثلاثاء المقبل عندما يستضيف الزوراء متحديه نفط البصرة، وينشد الكرخ الفوز بمواجهة فريق القاسم، ويأمل النجف مواصلة عروضه المميزة بملاقاة أمانة بغداد، في حين تم تأجيل مباراتي زاخو والقوة الجوية، والطلبة ونوروز.