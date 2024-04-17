الزراعة النيابية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة

2024-04-17 14:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، فالح الخزعلي، اليوم الاربعاء، ان الاكتفاء الذاتي متحقق في زراعة العام الحالي ويصل إلى ٦ مليون طن من الحنطة. ودعا الخزعلي في بيان تلقتهالاقتصاد نيوز، وزارتا الزراعة والتجارة بتسهيل الأجراءات لتسويق الحنطة ومن يعرقل عملية تبسيط الاجراءات فستتخذ بحقه الأجراءات القانونية. واشار الى التطور في زراعة المناطق الصحراوية والاستخدام الامثل للمياه سيساعد في زيادة الغلة وتقليل هدر المياه والتأثير البيئي وتم تخصيص مبالغ إلى ١١ الف مرشة محورية دعما للفلاحين والزراعة