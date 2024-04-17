العراق يواجه "أسوأ جريمة أقتصادية" في العالم برؤية جديدة.. هل سيتلخص منها؟

2024-04-17 15:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

يستعد العراق لإحراز تقدم كبير في سعيه للحصول على المزيد من الغاز المصاحب الذي يتم إنتاجه إلى جانب النفط الخام – وهو حجر الزاوية في جهود الحكومة لتحسين الكهرباء، ودعم الميزانية الوطنية، وتحسين الصحة العامة، والوفاء بالتعهدات الدولية الجديدة المتعلقة بالمناخ. . وبسبب عقود من نقص الاستثمار وسوء التخطيط وسوء الإدارة، يفتقر العراق إلى البنية التحتية اللازمة لالتقاط ومعالجة حوالي نصف الغاز المصاحب الذي ينتجه. وبدلا من ذلك، يتم حرق هذه السلعة القيمة ــ نحو 18 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ــ في عملية مهدرة تعرف باسم إحراق الغاز، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتغير المناخ العالمي. يحتل العراق المرتبة الثانية بعد روسيا باعتباره أسوأ مرتكب للجريمة في العالم عندما يتعلق الأمر بحرق الغاز، وفقًا لتقرير المتتبع العالمي لحرق الغاز التابع للبنك الدولي. كما يقع العراق في طليعة البلدان التي تعاني من أشد آثار تغير المناخ، بما في ذلك حالات الجفاف التي تقلل من الأراضي الصالحة للزراعة وتجبر على الهجرة الداخلية ، فضلا عن العواصف الترابية المتكررة بشكل متزايد والتي عطلت الحياة اليومية . الهدف المعلن للحكومة العراقية هو القضاء على انبعاثات الحرق وغاز الميثان بحلول عام 2030. ولا يزال أمامها طريق طويل لنقطعه: في عام 2023، كانت البلاد تعالج ما لا يزيد عن 1.6 مليار قدم مكعب قياسي يوميًا من الغاز المصاحب، وفقًا لـ إلى وزير النفط حيان عبد الغني، في حين قدر البنك الدولي حرق العراق بأكثر من 1.7 مليار قدم مكعبة يومياً. ويبدو أن العراق أيضاً على أعتاب تحقيق تقدم كبير. وفي المجمل، يمكن للمشاريع الجارية أن تضيف أكثر من 700 مليون قدم مكعبة يومياً من معالجة الغاز هذا العام، مما سيزيد من قدرة البلاد بنحو 50 في المائة. وعلى المدى القريب، من المتوقع أن تأتي إحدى أكبر خطوات العراق للأمام في مجال التقاط الغاز المصاحب من حقل الحلفاية في محافظة ميسان، الذي تديره شركة بتروتشاينا. قال حمزة عبد الباقي، المدير العام لشركة غاز الجنوب التي تديرها الدولة، في مقابلة حديثة مع صحيفة نفط العراق، إن منشأة جديدة لمعالجة الغاز بدأت في العمل هذا الشهر. ومن المقرر أن تصل طاقته الإنتاجية في النهاية إلى 300 مليون قدم مكعبة يوميًا، حيث سيأخذ الغاز ليس فقط من حلفايا ولكن أيضًا من حقل بازركان القريب. هناك جزء آخر من التقدم على المدى القريب يأتي من شركة غاز البصرة BGC ، وهي مشروع مشترك بقيادة SGC وشركة Royal Dutch Shell. وقام الكونسورتيوم مؤخرًا بزيادة طاقته الإنتاجية بمقدار 200 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، إلى إجمالي 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، مع استكمال جزئي لمشروع البصرة لسوائل الغاز الطبيعي، وفقًا لعبد الباقي. ومن المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية الأخرى للمشروع البالغة 200 مليون قدم مكعبة يوميًا جاهزة في وقت لاحق من هذا العام. ومن أبرز المبادرات الجديدة المشروع المتكامل لنمو الغاز GGIP، الذي تقوده شركة TotalEnergies الفرنسية . تتضمن مجموعة المشاريع إنشاء مركز غاز رطاوي، والذي من المقرر أن يعالج في نهاية المطاف 600 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا من الغاز المصاحب من العديد من حقول النفط الجنوبية، بما في ذلك غرب القرنة 2 أكبر مصدر منفرد للغاز. حرق الغاز في أي حقل نفط في العالم، وفقًا للبنك الدولي. ومن بين مشاريع الغاز الجديدة الأخرى الاتفاق مع شركة غاز الحلفاية، التابعة لشركة ربان السفينة العراقية، لبناء محطة لمعالجة الغاز في حقل نهر بن عمر في البصرة . شركة غاز الحلفاية هي كيان خاص يبدو أنه لا علاقة له بمنشأة الغاز المذكورة أعلاه في حقل الحلفاية. ويدعو العقد، الذي تم توقيعه في 7 ينايركانون الثاني، إلى إنشاء مصنع قادر على معالجة 150 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا مع خيار الزيادة. إلى 300 مليون قدم مكعبة يوم. وهناك حوافز اقتصادية هائلة لمثل هذه المشاريع. لا يحصل العراق على ما يكفي من الغاز لتلبية الطلب على المواد الخام للكهرباء، وللمساعدة في سد الفجوة، تستورد البلاد الغاز والكهرباء من إيران بتكلفة تبلغ حوالي 7 مليارات دولار سنويًا. وهذه الإمدادات ليست باهظة الثمن فحسب، بل لا يمكن الاعتماد عليها، حيث تقوم طهران في كثير من الأحيان بتخفيض الكميات لإعطاء الأولوية لاحتياجاتها المحلية. وبينما يعاني العراق من آثار تغير المناخ العالمي، فإن الآثار البيئية الناجمة عن حرق الغاز تأخذ أيضاً طابعاً ملحاً يبدو أنه يؤثر على سياسة الحكومة. وفي قمة المناخ COP28 التي عقدت في دبي، في كانون الأولديسمبر 2023، كان العراق من بين 150 دولة قدمت تعهدا عالميا لإنهاء جميع انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030. وقال عبد الباقي إن منشأة جديدة لمعالجة الغاز في حقل الحلفاية بطاقة 300 مليون قدم مكعبة يوميا بدأت في العمل هذا الشهر. كان من المقرر في الأصل الانتهاء من المشروع، الذي بنته شركة الصين للهندسة والإنشاءات البترولية الصينية CPECC، على مرحلتين، ومن المقرر أن تتم المرحلة الثانية في منتصف عام 2024، ولكن يبدو أن المنشأة بأكملها جاهزة الآن في وقت أقرب قليلاً مما كان متوقعًا. في عملياتها الأولية، لا يمكن للمنشأة أن تعمل إلا بحوالي نصف طاقتها لأن شركة خطوط أنابيب النفط التي تديرها الدولة لا تزال بحاجة إلى إكمال خط أنابيب سينقل بعض سوائل الغاز الطبيعي إلى البصرة، وفقاً لمدير الإعلام في شركة نفط ميسان، حيدر عبيد. . وقال عبيد إن عقدا للمساعدة في تسريع بناء هذا المشروع عرض على شركة إيرانية لم يحددها. وحدد عبد الباقي الشركة الإيرانية بأنها تدبير. وأضاف أن العمل تأخر بسبب صعوبات لم تكن فنية وإنما بسبب العقوبات المفروضة على الشركات الإيرانية. وقال عبد الباقي إن تلك القضايا لم يتم حلها، لكن هناك مناقشات للتوصل إلى حلول، مع احتمال وجود حل طارئ مؤقت لنقل إنتاج الغاز المسال باستخدام الصهاريج كبديل لحين الانتهاء من مشروع مد خط الأنابيب. وقال عبيد إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل منشأة معالجة الغاز بطاقة 150 مليون قدم مكعبة يومياً، لتغذية محطة كهرباء استثمارية [محلية]. كما سيوفر المشروع كميات إضافية من الغاز لمحطة كهرباء ميسان الغازية في المرحلة الأولى. تعمل محطات توليد الطاقة في محافظة ميسان حالياً بأقل من طاقتها إلى حد كبير بسبب نقص المواد الخام. وبحسب مدير إعلام كهرباء ميسان حيدر السعد، فإن محطة كهرباء تعمل بالغاز في قضاء الكحلة تبلغ طاقتها الاسمية 750 ميغاواط لكنها تنتج حالياً 100 ميغاواط فقط بسبب عدم كفاية إمدادات الغاز عالي الجودة. ومن المقرر أن تضاعف محطة كهرباء أخرى، في العمارة، طاقتها من 250 إلى 500 ميجاوات هذا الصيف، مما سيؤدي أيضًا إلى زيادة الطلب المحلي على المواد الخام الغازية. ومن المتوقع أن تستقبل محطة معالجة الغاز في الحلفاية الغاز ليس فقط من الحلفاية ولكن أيضاً من حقل بازركان، وهو جزء مما يسمى بمجموعة حقول شرق ميسان التي تديرها شركة النفط البحرية الوطنية الصينية CNOOC. ووفقاً لعبيد، فقد أنجزت شركة محلية تدعى شركة ميسان للطاقة المحدودة مؤخراً مد خط أنابيب بطول 70 كيلومتراً يربط محطة ضغط الغاز في بازركان بمنشأة غاز الحلفاية الجديدة. وفي 3 أبريل، عقد مسؤولون من CNOOC وMOC اجتماعًا تخطيطيًا لمناقشة وضع نظام الضغط الذي سيتم تركيبه في بازركان، وفقًا لعبيد. ويقال إن هذا هو الجزء الرئيسي الأخير من البنية التحتية اللازمة قبل أن يبدأ خط الأنابيب في نقل الغاز إلى وحدة معالجة الحلفاية. وينتج الحلفاية حاليا نحو 350 ألف برميل يوميا من الخام، بحسب وزارة النفط ومسؤولين ميدانيين. وقال عبيد إنه عندما يصل إلى المستوى المستهدف البالغ 400 ألف برميل يوميا، فإن إنتاج الغاز المصاحب سيرتفع أيضا وسيتم تزويد محطة المعالجة بالغاز فقط من حقل الحلفاية، وسيتم القضاء على حرق الغاز في الحقل بالكامل. وفي تلك المرحلة، لا يزال من المتوقع أن تحرق الحقول الأخرى في محافظة ميسان ما بين 60 إلى 80 مليون قدم مكعبة يومياً. وقال أحد مسؤولي وزارة النفط: شركة نفط ميسان مستمرة في إنشاء مشاريع سطحية للحد من حرق الغاز المصاحب. من المؤمل ألا يكون هناك حرق في حقول الشركة بحلول عام 2026. التقدم وعدم اليقين في BGC ويعد مشروع غاز البصرة، وهو مشروع مشترك بين شركة شل 44 وشركة ميتسوبيشي 5 وشركة غاز الجنوب 51، أكبر مشروع منفرد لالتقاط الغاز المصاحب في العراق. وبعد التقدم الذي تم إحرازه مؤخرًا، أصبح لديه الآن القدرة على معالجة 1.2 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من ثلاثة حقول نفط رئيسية الزبير وغرب القرنة 1 والرميلة. وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على افتتاح شركة غاز البصرة، لا تزال الحقول الثلاثة تحرق كميات كبيرة من الغاز. استهدفت الخطة الأصلية في عام 2013 قدرة معالجة تبلغ 2 مليار قدم مكعب قياسي يوميًا بحلول عام 2017 من 250 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، لكن هذا الجدول الزمني تأخر بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك النزاعات حول المدفوعات والتمويل. ونقص التنسيق بين BGC والمشغلين الميدانيين، والمشاكل الأمنية، والتعقيدات البيروقراطية. وتتوقع الشركة قريباً زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً مع استكمال مشروع الغاز الطبيعي المسال. ومن الناحية النظرية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التقاط حوالي 93 من إجمالي الغاز من الحقول الثلاثة. ولكن في الواقع، حتى قبل أن تبدأ شركة غاز البصرة في العمل، لم يكن هناك ما يكفي من إمدادات الغاز من الحقول الثلاثة للاستفادة من قدرة شركة غاز البصرة. ووفقاً لعبد الباقي، فإن الكونسورتيوم يتلقى ما يصل إلى 190 مليون قدم مكعبة يومياً من غرب القرنة 1، و170 مليون قدم مكعبة يومياً من الزبير، و370 مليون قدم مكعبة يومياً من الرميلة الشمالية، و180 مليون قدم مكعبة يومياً من الرميلة الجنوبية. بإجمالي حوالي 910 مليون قدم مكعبة يوميًا. وقال عبد الباقي إن المعروض أقل من المتوقع ويرجع ذلك جزئيا إلى أن تلك الحقول تنتج كميات أقل من النفط والغاز المصاحب مقارنة بعقودها الأصلية. هناك عامل آخر يتمثل في أن بعض الغاز الخام يتم تحويله إلى محطات الطاقة اللازمة لتشغيل حقول النفط، لا سيما في حقل الزبير الذي تديره شركة إيني، وفقًا لما ذكره نائب مدير شركة غاز البصرة مرفأ كاظم الأسدي، في حديثه إلى صحيفة نفط العراق في نوفمبر 2023. مقابلة . وتنبع مشكلة أكثر جوهرية من تصميم العقود التي يتم بموجبها تطوير حقول النفط الثلاثة العملاقة. يتعين على مشغلي الرميلة وغرب القرنة 1 والزبير إرسال الغاز الزائد إلى شركة غاز البصرة، لكن ليس لديهم أي حافز تجاري للقيام بذلك. وقد تفاقم هذا النقص في التوافق بسبب عدم الوضوح حول كيفية رسم الخط الفاصل بين مسؤوليات مشغل الحقل المتعلقة بالغاز ومسؤوليات شركة غاز البصرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإرسال الغاز منخفض الضغط من الحقل إلى منشآت شركة غاز البصرة. لقد كان حل هذه الأسئلة صعبًا بشكل خاص في سياق بيئة تنظيمية متغيرة ومليئة بالتحديات، حيث يستجيب مشغلو المنبع والوسط لشركات مختلفة تديرها الدولة وتقدم تقاريرها إلى وزارة النفط. ويصف مسؤولو الصناعة بشكل خاص علاقة العمل القوية بين شركة غاز البصرة وشركة بريتيش بتروليوم، مشغل الرميلة، وكذلك إكسون موبيل، المشغل المنتهية ولايته لحقل غرب القرنة 1. لكن العلاقة مع إيني تبدو أكثر صعوبة. وتستخدم إيني منذ فترة طويلة الغاز الخام المصاحب من الزبير لتزويد محطة كهرباء قريبة بقدرة 700 ميجاوات بالوقود. ووفقاً لعبد الباقي، فقد تم بناء بعض هذه البنية التحتية على افتراض أن الزبير سيصل في نهاية المطاف إلى هدف الهضبة البالغ 1.2 مليون برميل يومياً مع حاجة كبيرة للغاية للكهرباء، في حين أن الحقل ينتج حالياً أقل من 500 ألف برميل يومياً. وقال عبد الباقي: هناك وحدات توليد فائضة، والبلد بحاجة لإنتاج الكهرباء خاصة في فصل الصيف. لذلك يتم حرق الغاز الخام من الزبير في محطة توليد الكهرباء لتوليد الطاقة المحلية بدلاً من إرساله إلى شركة غاز البصرة. هذه ليست مشكلة لشركة BGC فحسب بل إنها أيضًا مضيعة للموارد. ولأن الغاز لا تتم معالجته أولاً، فإن العراق يخسر فرصة استخراج السوائل والمكثفات القيمة، وفقاً للعديد من المسؤولين المطلعين على الوضع. وقال عبد الباقي: طرحنا عدة حلول، منها استخدام الغاز الجاف بدلاً من الغاز الخام [لتوليد طاقة الزبير]. لقد واجهنا عوائق فنية، باعتبار أن محطات التوليد مصممة للغاز الخام وليس الجاف، وبالتالي لم تؤيد إيني السير في هذا الاتجاه ولا يمكن وقف توليد الوحدات التوربينية والبلد بحاجة لتلك الطاقة الكهربائية، ولم نتوصل إلى أي حل بهذا الشأن، ولكننا نأمل أن نصل إلى حلول. وقال الأسدي إن كميات الغاز من الزبير إلى شركة غاز البصرة هي موسمية حسب الطلب المحلي على الكهرباء، والذي ينخفض ​​عندما لا تكون هناك حاجة لمكيفات الهواء. وفي الأشهر التي ينخفض ​​فيها الطلب، ومع وجود كميات غاز مرتفعة نسبيًا من الزبير، قامت شركة غاز البصرة بمعالجة ما يصل إلى مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا. وأكد عبد الباقي أنه لا توجد حاليًا خطط لتوسيع قدرة شركة غاز البصرة بشكل أكبر. وبعد الوصول إلى طاقة تبلغ مليار قدم مكعبة يوميًا، وضع الكونسورتيوم خططًا لتطوير قدرة أخرى تبلغ مليار قدم مكعبة يوميًا عبر خمسة خطوط إنتاج تبلغ طاقة كل منها 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، اثنان منها الآن في طور التشغيل. وقال عبد الباقي إن BNGL1 أصبح جاهزا للعمل الآن، وسيكون BNGL2 جاهزا في نهاية العام الحالي. وأضاف عبد الباقي: أما المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة فهذا يعتمد على دراسة مستفيضة للاستعداد في حال وجود كميات إضافية يتم إنتاجها من الحقول الثلاثة أو إذا كان هناك حقول أخرى تغذي الغاز. وأضاف هذا يعتمد على وزارة النفط. هناك مرونة في الاتفاق، لذلك يمكننا اللجوء إلى حقول أخرى إذا كانت هناك حاجة للغاز. وكان مسؤول كبير آخر في مجال الغاز، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أكثر صراحة، حيث توقع أن تتخلى شركة غاز البصرة عن خطط التوسع أكثر. مركز غاز ارطاوي في مرحلته الأولى، سيقوم مركز ارطاوي للغاز بجمع ومعالجة 300 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز المصاحب المنتج ليس فقط في ارطاوي ولكن أيضًا مجنون، الذي تديره شركة نفط البصرة، وغرب القرنة 2، الذي تديره شركة لوك أويل. ويعتبر حقل غرب القرنة 2 مثالاً صارخاً على مشكلة حرق الغاز في العراق: وفقاً للبنك الدولي، فهو أكبر مصدر لحرق الغاز في العالم. وبحسب عبد الباقي، فإن المرحلة الأولى من مشروع مركز ارطاوي للغاز ستكون جاهزة خلال نحو أربع سنوات. وفي غضون ذلك، يتابع اتحاد GGIP أيضًا مبادرات المسار السريع للبدء في تقليل حرق الغاز خلال 12 إلى 18 شهرًا. تتضمن GGIP أيضًا مرحلة ثانية من مركز ارطاوي، بسعة 300 مليون قدم مكعب يوميًا أخرى، لاستقبال الغاز من الحقول الأخرى التي تديرها الدولة بما في ذلك طوبه واللحيس. ولم تحدد شركة توتال انيرجي ولا مسؤولو النفط العراقيون جدولا زمنيا لاستكمال تلك المرحلة. وقال عبد الباقي إنه بموجب عقد مع شركة كي بي آر، اكتملت الأعمال الهندسية للمشروع في مركز الغاز بنسبة 90 في المائة، مع وجود ما يكفي من المشروع لبدء طرح بعض المناقصات، بما في ذلك وحدات توليد الطاقة وضواغط الغاز. وقال عبد الباقي: من المتوقع أنه بحلول منتصف عام 2024، سيتم الانتهاء من جميع التصاميم الهندسية والبدء في شراء المعدات. حجر الزاوية في برنامج GGIP، الذي تقوده شركة TotalEnergies، هو عقد التطوير والإنتاج لحقل ارطاوي النفطي في البصرة، لرفع الطاقة الإنتاجية من حوالي 80 ألف برميل يوميًا إلى 210 آلاف برميل يوميًا. ومن المفترض بعد ذلك أن تدعم مصادر الإيرادات من ارطاوي تمويل تطوير الحقل وثلاثة مشاريع أخرى: مركز الغاز، ومشروع كبير لحقن المياه، ومحطة للطاقة الشمسية. وفي منشور حديث للشركة، أكدت شركة TotalEnergies أنها بدأت تشغيل رطاوي في نوفمبر 2023. وتتمثل مهمتها الأولى في استعادة سلامة وقابلية التشغيل للمرافق القائمة لتأمين الإنتاج الحالي حوالي 60 كيلو بايت يوم ثم زيادته إلى 120 كيلو بايت يوم. د. وبفضل الطاقة الإنتاجية من مركز غاز رطاوي، سيكون الحقل قادرًا على زيادة طاقته إلى الهدف المخطط له وهو 210 آلاف برميل يوميًا، مع إنتاج الغاز المصاحب المتوقع بـ 160 مليون قدم مكعبة يوميًا، وفقًا لشركة توتال إنيرجييز. نهر بن عمر لقد استفادت أكبر مشاريع احتجاز الغاز في العراق من الثقل المالي للشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات، لكن المشروع الجديد في حقل نهر بن عمر الذي تديره الدولة في البصرة يمكن أن يمثل نموذجًا بديلاً لتطوير الغاز. في حفل أقيم في 7 كانون الثانييناير، منحت وزارة النفط عقد البناء والتملك والتشغيل والتحويل BOOT إلى شركة غاز الحلفاية، إحدى الشركات التابعة لشركة ربان السفينة العراقية، لإعادة تأهيل وتوسيع البنية التحتية لمعالجة الغاز في نهر بن عمر. ويبدو أن شركة غاز الحلفاية لا علاقة لها بمشروع احتجاز الغاز المصاحب في حقل الحلفاية. ومع ذلك، ووفقاً لأحد مسؤولي وزارة النفط، فإن ربان السفينة مرتبطة بشكل غير مباشر بمشروع الحلفاية، باعتبارها الشركة الأم لشركة ميسان للطاقة المحدودة، التي قامت ببناء خط الأنابيب الذي من المفترض أن ينقل الغاز المصاحب من بازركان إلى الحلفاية. ويلتقط العراق حاليًا حوالي 100 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من نهر بن عمر، ويرسلها إلى محطة كهرباء قريبة، بينما يتم حرق 50 مليون قدم مكعبة أخرى يوميًا، وفقًا لمسؤول في شركة غاز الجنوب. سيزيد المشروع القادم من قدرة معالجة الغاز في الحقل إلى 150 مليون قدم مكعبة يوميًا وسيتيح التقاط السوائل بشكل أفضل. وبحسب المواد التي نشرها ربان السفينة، هناك خيار لمحطة ثانية بطاقة 150 مليون قدم مكعبة يوميًا. اتخذ المشروع خطوة كبيرة إلى الأمام في 2 أبريل، عندما وافق مجلس الوزراء العراقي على ضمان سيادي بقيمة 3.246 مليار دولار، وفقًا لقرارات الاجتماع الرسمية التي اطلعت عليها صحيفة نفط العراق. والضمان هو لمدة لا تتجاوز 11 سنة، لمشروع غاز حقل بن عمر، بعد أن قامت وزارة النفط وشركة غاز الجنوب بتعديل العقد من خلال إعداد ملحق لتحديد نطاق الضمان الحكومي. لقد فشلت الجهود السابقة لتوسيع معالجة الغاز في نهر بن عمر، بما في ذلك الصفقة التي تم منحها اسميًا في عام 2018 لشركةion Energy الأمريكية ولكن لم يتم التوقيع عليها أبدًا، عندما كان وزير النفط الحالي حيان عبد الغني مديرًا عامًا لشركة SGC. ويبدو أن ربان السفينة تحظى بالمزيد من الاهتمام. ووفقاً للعديد من المسؤولين في وزارة النفط والصناعة، فمن المعروف أن قادة الشركة يتمتعون بنفوذ وعلاقات رفيعة المستوى وهي أحد العوامل التي ساعدت الشركة على التحرك بسرعة نسبية عبر البيروقراطية الصعبة. وبحسب موقعها على الإنترنت، فإن ربان السفينة هي الشريك العراقي لشركة التكنولوجيا الألمانية سيمنز، ولديها مصنع في النجف ينتج البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء. وبالنسبة لمشروع نهر بن عمر، قال أحد مسؤولي الصناعة إن ربان السفينة تعتزم التعاقد مع شركة HoneywellUOP للمعدات وشركة KBR لإدارة المشروع. كما وقعت الشركة العراقية أيضًا اتفاقية مشروع مشترك مع شركة EthosEnergy البريطانية في فبراير 2024 لبناء منشأة جديدة مخصصة لهذا الغرض بالقرب من بغداد، وفقًا لبيان صحفي صادر عن EthosEnergy، بما في ذلك مركز خدمة يحتوي على مختبرات معايرة ومكونات توربينات الغاز. ويقوم العراق أيضًا ببناء منشأة غاز جديدة في حقل الناصرية الذي تديره الدولة، لمعالجة الغاز المصاحب من هذا المشروع وحقل الغراف، الذي تديره شركة بتروناس الماليزية. ووقعت الحكومة لأول مرة عقدا مع شركة بيكر هيوز للأعمال الهندسية في عام 2018، لكن المشروع واجه تأخيرات، بعضها يتعلق بالاضطرابات الناجمة عن الوباء. ووفقاً لعبد الباقي، فقد اكتمل هذا العمل بنسبة 60 بالمائة الآن. كما تم طلب الضواغط من الموردين في إيطاليا، عبر كونسورتيوم PEG. وقال عبد الباقي إن المرحلة الأولى من المشروع سترفع طاقة معالجة الغاز إلى 67 مليون قدم مكعبة يوميا. وفي نهاية المطاف، ستبلغ قدرة المنشأة 200 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، وهو ما قال عبد الباقي إنه يكفي للتعامل مع إنتاج الغاز المصاحب المتوقع لكل من الناصرية والغراف بمجرد وصولهما إلى أهدافهما المستهدفة. وكان مسؤولو الغاز العراقيون قد قدروا العام الماضي أن المرحلة الأولى من محطة غاز الناصرية ستدخل حيز التنفيذ في عام 2024، لكن في مقابلته الأخيرة مع صحيفة نفط العراق، لم يقدم عبد الباقي جدولاً زمنياً محدداً. حصل المشروع على دفعة مالية في سبتمبرأيلول 2023، عندما صوت مجلس الوزراء العراقي لصالح طلب من شركة نفط ذي قار التي تديرها الدولة، والتي تدير الناصرية وتشرف على الغراف، للموافقة على زيادة في إنتاج النفط. التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع. وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن السعر الجديد البالغ 272 مليون دولار أعلى بنسبة 7.3 في المائة من المتوقع.