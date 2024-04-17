التصنيع الحربي تعلن عن ستراتيجية لتجهيز القوات الأمنية بـ7 أنواع من الأسلحة والأعتدة

2024-04-17 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الأربعاء، عن ستراتيجية لتجهيز القوات الأمنية بـ7 أنواع من الأسلحة والأعتدة، فيما أشارت الى أن هناك مصانع جديدة ستدخل الخدمة قريباً لإنتاج الأسلحة والاعتدة والمدرعات المتطورة.

وقال رئيس الهيئة، مصطفى عاتي حسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطوات التطويرية في التصنيع الحربي ركزت على بناء ستراتيجية واضحة لتجهيز القوات الأمنية بما تحتاج، حيث بدأنا بالمستلزمات المهمة، وهي الأعتدة والأسلحة الخفيفة وقنابل الهاون والطائرات المسيرة والكاميرات والنواظير وأجهزة الاتصالات".

وأكد، أن "هناك مصانع جديدة ستدخل الخدمة، لصناعة الأسلحة والأعتدة المتوسطة، وإنتاج مدرعات جديدة بمواصفات عالية، بما تتلاءم مع متطلبات الأجهزة الأمنية، إضافة إلى أن هناك مشاريع مهمة تخص الجوانب المدنية ستعزز الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن "الهيئة ستواجه نقصاً كبيراً في كوادرها من الكفاءات بسبب بلوغ السن التقاعدية حسب القانون الجديد ، كما أن هناك تحديات كبيرة أخرى تواجه الهيئة منها التسويق، ما يسبب لنا مشكلة بعدم التطوير".