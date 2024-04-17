وزير التجارة: لدينا اكتفاء ذاتي من الحنطة والخزين الغذائي يكفي لستة أشهر

2024-04-17 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الأربعاء، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة، وفيما بين أن الخزين الغذائي يكفي لستة أشهر، أكد خروج العراق من قائمة الدول الأكثر تضخماً بأسعار المواد الغذائية.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة المالية استضافت اليوم برئاسة عطوان العطواني، وزير التجارة أثير داود الغريري".

وأكد العطواني أن "وزارة التجارة تحظى بدعم اللجنة المالية كونها تمس حياة المواطن"، لافتاً الى أن "استضافة وزير التجارة تأتي لضمان تأمين احتياجات الوزارة المتعلقة بالسلة الغذائية ومستحقات الفلاحين".

وأكد دعمه "لإصلاح نظام البطاقة التموينية لضمان وصولها الى الفئات المستحقة".

فيما أشار وزير التجارة الى "تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة"، لافتاً الى أن "الخزين الغذائي يكفي لستة أشهر".

وأضاف أن "العراق خرج من قائمة الدول الأكثر تضخماً بأسعار المواد الغذائية"، مؤكداً "المضي بتطبيق برنامج أتمتة البطاقة التموينية لاستبعاد غير المستحقين".

وذكر أنه "ستتم خلال شهرين إعادة افتتاح الأسواق المركزية"، لافتاً الى "قرب افتتاح منافذ لبيع المواد الإنشائية بسعر مدعوم والسيارات بسعر الصنع بالاتفاق مع شركات عالمية".