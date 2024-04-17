الزراعة: اتخذنا جميع الإجراءات لتسليم الحنطة المسوقة وتسديد تخصيصات الفلاحين

2024-04-17 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن اتفاق مع وزارة التجارة لتسهيل عمليات تسلم محصول الحنطة، فيما توقعت أن يتجاوز إنتاج الحنطة عتبة 7 ملايين طن.

وقال الناطق باسم الوزارة، محمد الخزعلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "استعدادات وزارة الزراعة وبالتعاون مع الوزارات الساندة لاسيما وزارة التجارة المعنية بتسلم محصول الحنطة من الفلاحين والمزارعين، كانت مبكرة"، مشيراً إلى أن "هنالك توقعات أن يتجاوز إنتاج محصول الحنطة 7 ملايين طن، من جميع المحافظات العراقية وحتى من محافظات الإقليم".

وأضاف الخزعلي، أن "قرار تسلم محصول الحنطة من الأراضي خارج الخطة الزراعية، يستدعي تهيئة المخازن والصوامع والمستودعات، حيث التقى وزير التجارة أثير الغريري ، وزير الزراعة عباس جبر المالكي، وتم الاتفاق على مساعدة وزارة التجارة في تسلم الكميات الكبيرة من الحنطة لتسهيل عمليات تسلم محصول الحنطة من المزارعين، إضافة إلى تفريغ وتهيئة الصوامع والمستودعات والمخازن الخاصة بشركة ما بين النهرين العامة للحبوب والشركة العراقية".

وأكد أن "كل جهود الوزارة تنصب على إنجاح موسم الحصاد، وتسهيل عمليات تسلم محصول الحنطة، وتوفير التخصيصات المالية للفلاحين والمزارعين خلال فترة بسيطة، كما حصل في الموسم التسويقي الماضي".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في وقت سابق، وزيرة المالية طيف سامي بتخصيص مبالغ مالية في بداية الموسم وتوزيعها بين الفلاحين أولاً بأول لتكملة نجاح موسم العام الماضي.

وأعلن وزير التجارة أثير الغريري، الخميس الماضي، انطلاق موسم البركة والإبداع لمحصول الحنطة المحلية لعام 2024.