الصحة تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الشائعات حول لقاح الحصبة

2024-04-17 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الشائعات حول لقاح الحصبة، مشيرة الى أن حملة التلقيح تهدف الى الوصول لـ7 ملايين طفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة تنفي جملة وتفصيلاً المعلومات المغلوطة المتداولة في عدد من وسائل الإعلام والتي تهدف الى تضليل الرأي العام، حول دقة لقاح الحصبة وادعائها بأنه يسبب إصابات معدية".

وأضاف، أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية وبحسب ضوابط عمل هيئة الإعلام والاتصالات بحق الأشخاص مروجي الشائعات والجهات التي تستضيفهم"، مبيناً أن "نشر المعلومات المغلوطة المضللة تهدد أمن البلاد الصحي".

وأشار، الى أن "آلاف الفرق الصحية تعمل في بغداد والمحافظات كافة بما فيها إقليم كردستان على تنفيذ حملة تطعيم الأطفال ضد الحصة"، منوهاً بأن "الخطة تهدف الى الوصول لـ7 ملايين طفل وإعطائهم اللقاح".

وأردف، أن "اليوم هو الرابع للحملة التي تستغرق عشرة أيام"، مؤكداً "شمول رياض الأطفال والمدارس بالحملة".

وتابع، "تم تخصيص فرق صحية جوالة لمنح اللقاح للأطفال في المنازل"، داعياً "الأهالي الى التفاعل مع تلك الفرق".

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