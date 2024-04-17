النزاهة: الحبس 3 سنوات لمسؤول بمديرية شهداء الكرخ لاقترافه جريمة الكسب غير المشروع

2024-04-17 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بالحبس 3 سنوات لأحد المسؤولين في مديريَّة شهداء الكرخ ورد أكثر من مليار دينار، على خلفيَّة تهم تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

وقال بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة إصدارت قرار حكم غيابياً يقضي بالحبس ثلاث سنواتٍ للمتهم الهارب مسؤول شعبة الحسابات في مُديريَّة شهداء الكرخ؛ وذلك على خلفيَّة تضخم الأموال والكسب غير المشروع"، مبيناً ان "الحكم الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، تضمَّن أيضاً إلزام المُتَّهم برد قيمة الكسب غير المشروع في أمواله البالغة (592,953,400) دينار، فضلاً عن غرامة تعادل مبلغ تلك القيمة".

وأضاف البيان، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة بالتقرير الفنيّ لدائرة الوقاية في الهيئة الذي تمَّ إعدادُه بعد التقصّي والتدقيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحليل أموال المُتَّهم ومدى تناسبها مع موارده الاعتياديَّة، وأقوال الممثل القانوني لمؤسَّسة الشهداء، توصَّلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالحبس ثلاث سنوات ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقاً للمادة (19/ثالثاً) من قانون الهيئة النافذ".