الجهد الخدمي يباشر بإكساء أزقة حي الكوفة الثانية

2024-04-17 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعباشرت مديرية الجهد الخدمي والهندسي في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، بإكساء أزقة حي الكوفة الثانية ضمن بلدية الشعب في العاصمة بغداد.وقال بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية الإكساء جاءت بعد أن أنهت فرق المديرية أعمال البنى التحتية (المجاري والماء والأرصفة ) في المنطقة".وتابع البيان، أن "هذه الأعمال تأتي ضمن الجهود الحكومية من أجل رفع الحيف والحرمان عن العديد من مناطق العاصمة بغداد وإيصال مختلف أنواع الخدمات إليها".وأكد، أن" المديرية تعمل بنظام الشفتات الثلاثة، وذلك لإكمال وإنجاز المشاريع بوتيرة عالية، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لخدمة المناطق المحرومة والتي عانت من الإهمال والتلكؤ لسنوات طويلة".