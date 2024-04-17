رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية

2024-04-17 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية.وقال السوداني في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أصدق التهاني، وأزكى التبريكات نتقدم بها إلى أبناء شعبنا من المكوّن الإيزيدي الكريم؛ بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية، متمنين لهم، جميعاً، سنة خير وعافية وأمان في وطننا الحبيب الذي يفتخر بتنوّعه".وأضاف، "و نود أن نؤكد هنا أنّ حكومتنا، التي تمثل جميع العراقيين بلا تمييز أو اختلاف، ستظل راعيةً ومعبرةً عن تطلعات كل مكونات شعبنا العزيز".