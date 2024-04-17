بعد الإقصاء المرير.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

2024-04-17 17:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واع‎كشفت تقارير صحفية عن المرشح الأبرز لخلافة تشافي هيرنانديز في قيادة برشلونة، خاصة بعد الخروج المرير من بطولة دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام باريس سان جيرمان.‎ونجح كيليان مبابي في مساعدة باريس سان جيرمان في تحقيق ريمونتادا تاريخية على ملعب "منتغويك" رغم تقدم برشلونة بهدف نظيف، ولكن بعد تسجيل الفرنسي هدفين أصبحت النتيجة 4-1 في النهاية.‎وكان تشافي قد أعلن في وقت مبكرٍ رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم، وزعمت تقارير متعددة أن إدارة النادي الإسباني تحاول الضغط على المدرب للبقاء مع الفريق موسماً إضافياً، لكنّ الإقصاء الأوروبي جعل الإدارة تعدل عن موقفها.‎وقالت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "سيؤدي إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا إلى تسريع التخطيط للموسم المقبل، تعتقد الإدارة أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات حاسمة".‎وأضاف التقرير: "تتمثل فكرة كل من الإدارة والمدير الرياضي في تحديد مقعد المدير الفني للمشروع القادم بعد الكلاسيكو هذا الأسبوع ضد ريال مدريد، سيتم الكفاح من أجل الدوري حتى النهاية، لكن حان الوقت لاتخاذ القرارات، وقد انتهت فكرة استمرار تشافي، بينما تكتسب ترشيح رافائيل ماركيز، مدرب فريق الشباب بالنادي، زخمًا داخليًا".‎وأشارت "سبورت": "كانت فكرة برشلونة هي الانتظار حتى النهاية مع الأخذ في الاعتبار رد فعل الفريق، كانت الإدارة منبهرة حقًا بإدارة الشهرين الماضيين، وكان رئيس النادي خوان لابورتا يطمح إلى تحقيق شيء كبير هذا الموسم ومحاولة إقناع تشافي هيرنانديز بأن أفضل قرار لبرشلونة هو استمراره، ولا يزال لابورتا مقتنعًا بأن تشافي هو الشخصية المثالية لمستقبل الفريق، لكن المدرب أغلق هذا الباب".‎وشدد التقرير: "كان الإقصاء من دوري أبطال أوروبا بمثابة ضربة رياضية واقتصادية، وقبل كل شيء، ضربة عاطفية، لأنه كان هناك اعتقاد بأنهم قادرون على الوصول إلى الدور نصف النهائي وحتى النهائي مع مستوى اللعب الذي أظهره برشلونة مؤخرا، ولكن الآن سيتم إعادة تنشيط البحث عن مدرب جديد".‎واختتم التقرير: "برز اسم رافائيل ماركيز بشكل قوي الذي قدم أداءً جيدًا للغاية مع فريق شباب النادي، ويزداد اعتقاد الإدارة بأنه مستعد لتولي التحدي، وأصبح خياره شبه أولوية، كما أنه درب المواهب الشابة التي ستقود برشلونة في المستقبل، وفي الوقت الحالي، هو المدرب الأفضل لقيادة المرحلة المقبلة، ما لم تكن هناك مفاجأة في اللحظة الأخيرة".‎كما قالت إذاعة "RAC1": إن "رافا ماركيز حاليًا أقوى اسم لخلافة تشافي، النادي يُقدر عمله في الرديف، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار النهائي".