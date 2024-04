2024-04-17 17:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف مدير عام نفط ذي قار علي خضير عباس عن موعد تشغيل مستودع الناصرية النفطي وبطاقة تصديرية 450 الف متر مكعب يوميا للنفط الخفيف و 2250 الف متر مكعب للنفط الثقيل والمنفذ من قبل شركة CPP الصينية. وقال عباس في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية خلال...

The post نفط ذي قار تكشف عن موعد تشغيل مستودع الناصرية النفطي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.