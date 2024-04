شركة اور العامة: تجهيز كهرباء الفرات الأوسط بالقابلوات الكهربائية

2024-04-17 17:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قالت شركة اور العامة أنها جهزت شركة كهرباء الفرات الأوسط بمنتجاتها من القابلوات الكهربائية حسب العقد المبرم بين الطرفين وحسب التوقيتات الزمنية المتفق عليها. وذكر مدير شركة اور العامة جبار كامل الغالبي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن الشركة وحسب العقد المبرم بين الطرفين والمدة...

