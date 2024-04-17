2024-04-17 17:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أظهرت بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة جودي الأربعاء، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في فبرايرشباط إلى 6.317 مليون برميل يومياً من 6.297 مليون برميل يوميا في كانون الثاني. وزاد إنتاج الرياض من النفط الخام 0.6 إلى 9.01 مليون برميل يومياً بينما تراجعت المخزونات بنحو 6.73 مليون برميل إلى 145.09 مليون. وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني، وفقاً لـ رويترز. إلى ذلك، أظهرت البيانات أن استهلاك المصافي السعودية من النفط الخام ارتفع بواقع 250 ألف برميل يومياً إلى 2.675 مليون برميل يومياً، كما زاد حرق الخام المباشر بنحو 52 ألف برميل يومياً إلى 360 ألف برميل يومياً في فبرايرشباط. وارتفعت صادرات البلاد من المنتجات النفطية بواقع 147 ألف برميل يومياً إلى 1.39 مليون برميل يومياً. ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا والبحر الأبيض المتوسط في أيار. واتفق تحالف أوبك، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 2.2 مليون برميل يومياً، كما ضغط على بعض الدول للالتزام بالقرار.