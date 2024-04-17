محافظ بغداد يعلن وضع خطة شاملة لتطوير المكتبات والتحول إلى النظام الرقمي

2024-04-17 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، وضع خطة شاملة لتطوير المكتبات والتحول إلى النظام الرقمي.وذكرت محافظة بغداد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العلوي شارك في الملتقى العلمي الثاني للمكتبات العامة الذي أقامته الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع كلية المنصور الجامعة تحت شعار (المكتبات العامة .. جامعات الشعب: غايتنا تطويرها واستدامة خدماتها) بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء عارف الساعدي".وأوضح العلوي- بحسب البيان- أن "محافظة بغداد أنشأت قسماً خاصاً للمكتبات في المركز الثقافي البغدادي وعملت على تأهيل عدد من المكتبات في عموم مناطق العاصمة بغداد والعمل جار على تطويرها بوقت قياسي بغية إثراء المجتمع وكل فئاته وتحفيز المواطن على ارتياد هذه المؤسسات العلمية الرصينة".ولفت، إلى أن "الخطة تشمل العمل على رقمنة المصادر والمراجع في المكتبات لتكون متاحة وتسهل وصول الباحثين إلى كل ما يحتاجونه من معلومات تساعدهم في إنجاز بحوثهم العلمية، فضلا عن معالجة جميع مشاكل المكتبات من حيث منع أعمال التجاوز عليها، إضافة إلى تطويرها من حيث التجهيزات والأبنية والملاكات البشرية".وثمن العلوي، "انعقاد الملتقى الثاني كونه يتناول الوعي والثقافة في المجتمع العراقي ومهمة تطوير المكتبات العامة وتحفيز الشباب على القراءة وارتياد مؤسسات الكتاب لأهميته وأثره في إشباع الحاجة الفكرية لدى الفرد العراقي عامة كون المكتبات تعد مصانع الفكر والحضارة".