المندلاوي يؤكد على أهمية الإسراع في استكمال خطوات تفعيل طريق التنمية

2024-04-17 18:18:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، على أهمية الإسراع في استكمال خطوات تفعيل طريق التنمية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، والوفد النيابي المرافق له، التقى رئيس مجلس الامة التركي الكبير نعمان كورتولموش، بحضور الوفد النيابي العراقي و عدد من النواب الاتراك، وجرى خلال اللقاء الحديث عن دور ومكانة العراق على الصعيد الدبلوماسي من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، والأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها موقعه الجغرافي، وضرورة الإسراع في استكمال خطوات تفعيل مشروع طريق التنمية وما يوفره من تقدم اقتصادي وفرص استثمارية هائلة للبلدين والمنطقة، اضافة إلى مناقشة جملة من الملفات وعلى رأسها المياه والأمن".وأكد المندلاوي، بحسب البيان، أن "الحدود تشكل تحدي كبير، وأن الأجهزة الأمنية مهتمة بتعزيز وضبط الأمن على الحدود"، داعياً إلى "اهمية معالجة موضوع المياه باعتباره يتعلق بحياة وقوت الشعب وبالطريقة التي تضمن حصة عادلة وكافية للعراقيين".وبين المكتب الإعلامي، أن"الجانبين ناقشا آخر التطورات في المنطقة، والعدوان الصهيوني على شعب فلسطين".ووصف المندلاوي، ما يحدث في قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية"، مطالباً "الدول العربية والإسلامية بالوقوف بوجه هذه الغطرسة والضغط من أجل إنهاء العدوان وردع الاحتلال وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وعاجل، فضلاً عن تنسيق المواقف والجهود الدبلوماسية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية تجاه القضايا المصيرية وأهمها دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".من جانبه قال رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتولموش، إن "تركيا تعتبر وحدة الأراضي العراقية اساس لإحلال السلام في المنطقة"، مشيراً إلى أن "الزيارة القريبة للرئيس التركي اردوغان إلى العراق ستتضمن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة، فيما بين حرص بلاده على تقديم كل ما يؤدي إلى نهضة وتطور العراق".