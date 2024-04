البعثة البريطانية التنقيبية تعثر على قرابة الـ 500 قطعة أثرية شمال ذي قار

2024-04-17 18:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت الهيئة العامة للاثار والتراث عن انهاء اعمال البعثة التنقيبية البريطانية للموسم الحالي في موقع تل كرسو شمال ذي قار.وذكر رئيس الهيئة علي عبيد في بيان له تابعته شبكة اخبار الناصرية ان المتحف العراقي تسلم اليوم” 499 قطعة أثرية عثر عليها في موقع تلو كرسو في محافظة ذي...

