2024-04-17 18:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قالت مديرية صحة ذي قار أن هنالك تصاعدا في نسب انجاز المشاريع الخاصة بالخطة الاستثمارية لوزارة الصحة في دائرة صحة ذي قار. وأوضح مدير العام الدكتور راشد نجم الخالدي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن مستشفى الچبايش العام والذي تبلغ سعته 100 سرير وصل ل 98%...

