مجلس ذي قار: لجنة مقابلة المتقدمين لاشغال مناصب الوحدات الادارية تباشر اعمالها

2024-04-17

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت لجنة مقابلة المتقدمين لشغل المناصب الادارية في الوحدات الادارية باشرت اعمالها بمقابلة المتقدمين.وذكر رئيس اللجنة علي خصاف اليعقوبي لشبكة اخبار الناصرية ان اللجنة المشكلة تعمل على مقابلة المرشحين لشغل المناصب في الوحدات الادارية التي تخلو منها.واضاف، ان الوحدات الادارية الشاغرة هي الاصلاح والنصر والطار، ويتم الاطلاع على...

