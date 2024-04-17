رابطة المصارف الخاصة العراقية تشيد بزيارة السوداني إلى واشنطن

2024-04-17 19:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، الاربعاء، على أهمية الزيارة التي يجريها حالياً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن فيما يتعلق بالمباحثات المالية والمصرفية. وقال النصيري في حديث متلفز تابعته الاقتصاد نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيوالوفد المرافق له، اجرى لقاءً هاماً في واشنطن مع وكيل وزارة الخزانة الامريكية للتباحث بشأن مجالات التعاون في الجوانب المالية والمصرفية. وأضاف أن الاجتماع خرج ببيان رسمي اوضح هناك اجراءات سوف يتم اتخاذها في ضوء ما دار في هذه المفاوضات، مشيراً إلى أن هناك اهتمام حكومي كبير لتحقيق عملية الاصلاح المالي والاقتصادي وهناك اشادة امريكية بهذه العملية الاصلاحية. ولفت النصيري إلى أن القطاع المصرفي العراقي يأمل ان تحقق هذه الزيارة اهدافها فيما يتعلق بعملية اعادة التأهيل التي بدأ بها البنك المركزي العراقي منذ عام 2023 بامتثالها للمعايير الدولية. وتابع أن الشهر المقبل ستضاف ثلاثة مصارف عراقية إلى تلك التي فتحت حساباً في دولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن تلك التي لديها مصارف مراسلة في بعض دول العالم وتمارس عمليات تمويل التجارة الخارجية بعملة الدولار وغيرها من العملات الأجنبية.