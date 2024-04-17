صالات العراق يجتاز السعودية في نهائيات آسيا

2024-04-17 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتمكن منتخبنا الوطني لكرة الصالات، مساء اليوم الأربعاء ،من الفوز على نظيره السعودي بنتيجة 5 / 1 ضمن منافسات المجموعة الثانية لنهائيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):بأن" منتخبنا الوطني لكرة الصالات تمكن من الفوز على نظيره السعودي بنتيجة 5 / 1 في المباراة التي جرت في تايلند ضمن منافسات المجموعة الثانية لنهائيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم".وأضاف، أن" الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم منتخبنا ب 3 / 1 ، فيما نجح لاعبونا بزيادة غلة الأهداف في الشوط الثاني لتنتهي بفوز أسود الرافدين بنتيجة عريضة 5 / 1 في افتتاح منافسات البطولة التي يشارك فيها 16 منتخبا قسمت الى أربعة مجاميع".