السوداني يستقبل في واشنطن رئيس بنك جي بي مورغان

2024-04-17 20:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، على ضرورة إجراء اصلاحات في القطاع المصرفي من أجل تحقيق التنمية في البـلاد، فيما لفت الى ان الحكومة تنفيذ مشاريع من شأنها تحقيق التنمية المستدامة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن السوداني أستقبل بمقرّ إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رئيس بنك جي بي مورغان السيد ماشا كلوفوكسي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، مناقشة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، في ظل المسار الذي تنتهجه نحو النهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق التنمية، فضلاً عن مناقشة إجراءات الحكومة في تطوير قطاع المصارف الحكومية، من خلال تعاقدها مع كبريات الشركات العالمية الاستشارية المختصة بالإصلاح المصرفي، وتشجيع المصارف الخاصة على فتح حسابات لدى المصارف الأجنبية؛ لتكون بنوك مراسلة، وفق خطة تهدف إلى الاستغناء عن المنصة الإلكترونية نهاية العام الحالي. وأكد السوداني بحسب البيان إنه يمكن العمل في أي قطاع تنموي بدون خطوات إصلاحية للقطاع المصرفي، وضرورة المضيّ في الحوار مع؛ الخزانة الأمريكية، والبنك الفدرالي الأمريكي، وصندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. من جانبه أشاد كلوفكسي بـ جهود الحكومة العراقية في تفعيل وتطوير وتأهيل المصارف الحكومية والخاصة، وإجراءاتها في مجال تقديم المساعدة للمصارف العراقية الخاصة، مؤكداً دعمه أنشطة صندوق العراق للتنمية واستعداده لتقديم الخبرات والمساعدة في مجال التدريب والتعاون والشراكة.