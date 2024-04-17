إيطاليا تقدم تمويلات لتونس بنحو 112 مليون دولار

2024-04-17 20:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الأربعاء، أن إيطاليا ستقدم إلى تونس تمويلات حكومية نقدية وتسهيلا ائتمانيا بقيمة إجمالية تبلغ 105 ملايين يورو 111.7 مليون دولار، وذلك في إطار جهود روما لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية والحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وقالت ميلوني عقب اجتماعها مع الرئيس التونسي قيس سعيد إن الطاقة هي إحدى القطاعات التي يجب أن يستمر تعزيز التعاون بين إيطاليا وتونس في إطارها. وقال مسؤول بمكتب ميلوني إن روما عرضت على تونس تمويلات حكومية نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو في إطار عدة اتفاقيات تهدف لمساعدتها على تعزيز مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. وأضاف أن هناك اتفاقية منفصلة تنص على تسهيل ائتماني بقيمة 55 مليون يورو تهدف إلى دعم الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة. وذكرت ميلوني أيضا أن روما تريد بذل المزيد من الجهد لتشجيع الهجرة المنظمة في أعقاب اتفاقية أبرمت العام الماضي تسمح لنحو 12 ألف من العمالة التونسية الماهرة بدخول إيطاليا على مدى ثلاث سنوات. وقالت أعتقد أن إيطاليا يمكنها أيضا أن تفعل الكثير. وفي الفترة من يناير إلى 17 أبريل، وصل نحو 16 ألف مهاجر، من بينهم 2224 من تونس، إلى إيطاليا، وذلك مقارنة بأكثر من 34 ألف مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية.