رئيس الوزراء: لا يمكن العمل في أي قطاع تنموي بدون خطوات إصلاحية للقطاع المصرفي

2024-04-17 20:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن العمل في أي قطاع تنموي دون خطوات إصلاحية للقطاع المصرفي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مقرّ إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مساء اليوم الأربعاء (بتوقيت بغداد)، رئيس بنك جي بي مورغان ماشا كلوفوكسي والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أنه "جرت خلال اللقاء، مناقشة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، في ظل المسار الذي تنتهجه نحو النهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق التنمية، فضلاً عن مناقشة إجراءات الحكومة في تطوير قطاع المصارف الحكومية، من خلال تعاقدها مع كبريات الشركات العالمية الاستشارية المختصة بالإصلاح المصرفي، وتشجيع المصارف الخاصة على فتح حسابات لدى المصارف الأجنبية؛ لتكون بنوك مراسلة، وفق خطة تهدف إلى الاستغناء عن المنصة الإلكترونية نهاية العام الحالي".وأكد السوداني بحسب البيان أنه "لا يمكن العمل في أي قطاع تنموي بدون خطوات إصلاحية للقطاع المصرفي، وضرورة المضيّ في الحوار مع؛ الخزانة الأمريكية، والبنك الفدرالي الأمريكي، وصندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى".من جانبه أشاد كلوفكسي بـ"جهود الحكومة العراقية في تفعيل وتطوير وتأهيل المصارف الحكومية والخاصة، وإجراءاتها في مجال تقديم المساعدة للمصارف العراقية الخاصة"، مؤكداً "دعمه أنشطة صندوق العراق للتنمية واستعداده لتقديم الخبرات والمساعدة في مجال التدريب والتعاون والشراكة".