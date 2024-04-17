شاخوان: حريصون على دعم التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن

2024-04-17 20:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الأربعاء، أن رئاسة مجلس النواب حريصة على دعم التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ترأس اجتماعا للجنة القانونية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010".وأشاد نائب رئيس مجلس النواب- بحسب البيان- بـ "جهود اللجنة القانونية ودورها المحوري داخل المجلس، مؤكدا على ضرورة أن "تتطلع اللجنة القانونية على جميع القوانين لدى اللجان النيابية الأخرى من أجل ضمان الصياغة القانونية السليمة لجميع القوانين".وأشار، إلى أن "قانون دعاوى الملكية من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن وأن رئاسة المجلس حريصة على دعم التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن".واختتم البيان، أن "رئيس اللجنة القانونية النائب ريبوار هادي و أعضاء اللجنة استعرضوا الملاحظات والمقترحات المطروحة بشأن تعديل القانون وأهم الصياغات القانونية التي اتفقت عليها اللجنة قبل عرضه على التصويت في جلسة المجلس".