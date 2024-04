2024-04-17 20:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اصدر محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي عدة قرارات في الاجتماع الخدمي بحضور مدراء الدوائر.وذكر الابراهيمي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية انه تم التوجيه بالمصادقة على اسماء عقود التربية ال 2500 درجة في غضون اسبوعين وتوفير المستلزمات المطلوبة مع قرب موعد الامتحانات من المياه الصالحة للشرب سيما للمناطق...

The post محافظ ذي قار يصدر عدة قرارات للمناطق غير المخدومة وتحديد موعد للمصادقة على اسماء عقود التربية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.