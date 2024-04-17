أول تعليق من أراوخو بعد تسببه في خسارة برشلونة

2024-04-17 20:54:03 - المصدر: واع

متابعة - واععلّق رونالد أراوخو، مدافع نادي برشلونة الإسباني، للمرة الأولى بعد تسببه بخسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان، أمس الثلاثاء، ووداع الفريق الكتالوني دوري أبطال أوروبا.‎ووجه أراوخو رسالة إلى جماهير ناديه قائلا: "كرة القدم التي منحتني الكثير من السعادة تصدمني الآن بشدة، أشكر كل من وقف بجانبي، وزملائي الذين تركوا كل شيء في الملعب، والجماهير التي آمنت بهذا الفريق حتى النهاية".‎وأضاف، "أنا آسف جدًا لأنني لم أعطيكم هذه الفرحة".‎واختتم: "سنحاول مرة أخرى، يعيش البارسا إلى الأبد".