أول تعليق من أراوخو بعد تسببه في خسارة برشلونة
2024-04-17 20:54:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
علّق رونالد أراوخو، مدافع نادي برشلونة الإسباني، للمرة الأولى بعد تسببه بخسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان، أمس الثلاثاء، ووداع الفريق الكتالوني دوري أبطال أوروبا.
ووجه أراوخو رسالة إلى جماهير ناديه قائلا: "كرة القدم التي منحتني الكثير من السعادة تصدمني الآن بشدة، أشكر كل من وقف بجانبي، وزملائي الذين تركوا كل شيء في الملعب، والجماهير التي آمنت بهذا الفريق حتى النهاية".
وأضاف، "أنا آسف جدًا لأنني لم أعطيكم هذه الفرحة".
واختتم: "سنحاول مرة أخرى، يعيش البارسا إلى الأبد".
علّق رونالد أراوخو، مدافع نادي برشلونة الإسباني، للمرة الأولى بعد تسببه بخسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان، أمس الثلاثاء، ووداع الفريق الكتالوني دوري أبطال أوروبا.
ووجه أراوخو رسالة إلى جماهير ناديه قائلا: "كرة القدم التي منحتني الكثير من السعادة تصدمني الآن بشدة، أشكر كل من وقف بجانبي، وزملائي الذين تركوا كل شيء في الملعب، والجماهير التي آمنت بهذا الفريق حتى النهاية".
وأضاف، "أنا آسف جدًا لأنني لم أعطيكم هذه الفرحة".
واختتم: "سنحاول مرة أخرى، يعيش البارسا إلى الأبد".