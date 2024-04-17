منتخب الناشئين يشارك في بطولة البحر الأبيض المتوسط بكرة اليد

2024-04-17 20:54:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الأربعاء، عن مشاركة منتخب الناشئين في بطولة البحر الأبيض المتوسط بالعاصمة التركية أنقرة.وذكر بيان للاتحاد، تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع ): أن "منتخبنا للناشئين سيشارك في بطولة البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها تركيا للفترة من 5 ولغاية 12 من أيار المقبل".وأضاف البيان، أن "تسع دول ستشارك في البطولة وهي الدولة المستضيفة تركيا والعراق وفرنسا وكرواتيا ورومانيا والمغرب وتونس وكوسوفو والجبل الأسود"، مشيرا، إلى أن "قرعة البطولة أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الأولى بجانب كل من كرواتيا وتونس ورومانيا وكوسوفو، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من فرنسا وتركيا والمغرب والجبل الأسود، لافتا، إلى أن "المشاركة تعد فرصة مهمة للكادر التدريبي واللاعبين من أجل الاحتكاك مع منتخبات عالمية".