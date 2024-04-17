بحضور رسمي.. مؤتمر علمي في بغداد يناقش دور المؤسسات التعليمية العراقية في مواجهة التحديات العالمية

2024-04-17 21:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاحتضنت جامعة التراث، اليوم الأربعاء، المؤتمر العلمي السنوي الـ 16 بمشاركة حكومية وأكاديمية واسعة.وذكرت الجامعة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبإشراف رئيس مجلس الأمناء علي العگيلي، أقامت جامعة التراث مؤتمرها العلمي السادس عشر، تحت شعار ''دور المؤسسات التعليمية العراقية في مواجهة التحديات العالمية'' بحضور ممثلين عن رؤساء الجمهورية والوزراء ونخبة من رؤساء الجامعات والمسؤولين الحكوميين".وأكد رئيس جامعة التراث جعفر جابر جواد في كلمة له خلال المؤتمر، أن "هذه المؤسسة العريقة بتاريخها ومخرجاتها المتميزة وبصماتها المهمة على مستوى البحث العالمي التي أسهمت في تصدرها أبرز التصنيفات العالمية، تحرص على تأمين فضاءات أكاديمية وبيئة علمية رصينة للطلبة والسعي بهمة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي والمضي قدما نحو البيئة الرقمية الخلاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة".وأضاف، أن "الدعم اللا محدود من قبل رئيس مجلس الأمناء علي العگيلي أسهم في انطلاق الجامعة نحو العالمية ومواكبة التطورات في مجالات التعليم الجامعي وتعزيز آفاق التعاون والانفتاح على الجامعات الإقليمية والعالمية لتحقيق النهضة العلمية الشاملة والمساهمة بشكل فعال في ازدهار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".وأشاد ممثل رئيس الجمهورية علي الشكري، بـ "الدور الريادي لجامعة التراث في تحقيق طفرة نوعية بمسارات التعليم الجامعي الخاص واللحاق بركب التعليم الحكومي من حيث جودة المناهج وتأمين البيئة العلمية المناسبة للطلبة".وأوضح البيان، أن "المؤتمر شهد إلقاء كلمات أخرى عبرت عن الحاجة الماسة لهذه المؤتمرات العلمية التي تشكل بيئة خصبة لطرح الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات العالمية واستثمار مخرجاتها وتوصياتها لصناعة خريطة طريق مهمة للأسس التي تحقق جودة عالية في التعليم الجامعي ورفد السوق العراقية بالكفاءات الرصينة لتحقيق النهضة الشاملة في البلاد، كما كرم رئيس الجامعة المشاركين في المؤتمر بدرع جامعة التراث تثمنيا لدورهم الفاعل في دعم المسيرة التربوية والعلمية في العراق".