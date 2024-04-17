2024-04-17 21:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأوضح وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، مواعيد امتحانات المراحل غير المنتهية للدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية.وأوضح الجبوري في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ''امتحانات المرحلة الابتدائية ستبدأ في الثاني عشر من أيار المقبل فيما ستبدأ امتحانات المرحلة المتوسطة في الثاني والعشرين من الشهر نفسه".وأضاف، أن "امتحانات المرحلة الإعدادية ستبدأ في الثامن من حزيران المقبل وهناك فسحة من الوقت لإكمال المنهاج الدراسي"وأشار الجبوري، أنه "بحسب التقويم التربوي يبدأ المنهاج الدراسي في الأول من تشرين الاول وينتهي في الأول من حزيران"، مؤكداً ان "بعض الظروف الاستثنائية دفعت الى زحف الوقت قليلاً إلا أنّ المنهاج سيعود الى سابق عهده".