2024-04-17 21:41:41 - المصدر: ببجي موبايل

ببجي موبايل تتعاون مع سلسلة الأنيمي العالمية الشهيرة SPY×FAMILY لتجلب مغامرات التجسس والأكشن إلى ساحة المعركة

بغداد، العراق –17 أبريل 2024: – كشفت ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى ألعاب الجوال الأكثر شعبية في العالم، عن أحدث تعاون لها مع سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة عالمياً SPY×FAMILY ويستمر توفر المحتوى التعاوني حتى 12 مايو. وتقدم هذه الشراكة المشوقة مجموعة متنوعة من عناصر وأدوات SPY×FAMILY لتعزز تجربة اللاعبين، بالإضافة إلى خاصية Prize Path ذات الطابع الجديد.

SPY×FAMILY هي قصة مشوقة تدور أحداثها حول مغامرات Loid Forger الجاسوس السري الذي يكوّن عائلة كجزء من مهمته السرية. لكنه لا يعلم أن زوجته هي قاتلة سرية ماهرة وأنّ ابنته بالتبني هي وسيطة فكرية يمكنها قراءة الأفكار. استحوذت SPY×FAMILY على قلوب عشاقها في جميع أنحاء العالم، حيث تم بيع ملايين نسخ المانغا من هذه السلسلة وتحويلها إلى فيلم روائي طويل وموسمين من سلسلة أنيمي شهيرة.

يستطيع لاعبو ببجي موبايل الارتقاء بمغامراتهم داخل اللعبة من خلال استخدام مجموعة جديدة من عناصر وأدوات SPY×FAMILY، وتشمل مجموعة SPY×FAMILY Twilight Set وSPY×FAMILY Thorn Princess Set وحذاء SPY×FAMILY Yor Stilettos وإطلالة شعر SPY×FAMILY Anya Hairstyle والمركبة الطائرة SPY×FAMILY Bond Glider وزينة SPY×FAMILY Bond Ornament وSPY×FAMILY Mr. Chimera Ornament وسيارة SPY×FAMILY Dacia ومظلة SPY×FAMILY Parachute. وستكون عناصر SPY×FAMILY الفريدة هذه متاحة حتى 12 مايو، مما يتيح للاعبي ببجي موبايل فرصة السيطرة على ساحات القتال بأسلوب الجاسوس الحقيقي.

يسرّ كل من ببجي موبايل وSPY×FAMILY أيضاً تقديم خاصية Prize Path الجديدة كلياً. فبعد تفعيل النظام عبر إنفاق UC لمرة واحدة، سيفتح اللاعبون المهام لكسب النقاط والحصول على جوائز SPY×FAMILY الإضافية وأبرزها سيارة SPY×FAMILY Dacia المرغوبة كمكافأة فورية.

وعند الوصول إلى مستوى 20 في Prize Path، يستطيع لاعبو ببجي موبايل اختيار مجموعة شخصياتهم المفضلة كمكافأة: إما مجموعة SPY×FAMILY Twilight أو مجموعة SPY×FAMILY Thorn Princess. بالإضافة إلى ذلك، سيُمكّنهم الوصول إلى المستوى 20 من كسب مكافأة فريدة هي صندوق كنز، يستطيع اللاعبون فتحه للحصول على طائرة SPY×FAMILY Bond المرموقة. كما سيحصل اللاعبون الذين يجمعون كل عناصر ومجموعات SPY×FAMILY التعاونية على مكافأة حصرية تضم بطاقة اللاعب الاجتماعي ذات الطابع الخاص وصورة أفاتار وإطار صورة أفاتار.

قال فنسنت وانغ، رئيس قسم نشر لعبة ببجي موبايل لدى شركة تنسنت جيمز: "يسرنا أن نعلن خلال مسيرة سعينا لتطوير تجربة ببجي موبايل عن تعاوننا الجديد مع سلسلة SPY×FAMILY المحبوبة. ونتطلع إلى تزويد لاعبينا بتجربة مشوقة ستنقلهم إلى عالم SPY×FAMILY الساحر".

سيكون محتوى التعاون الأخير بين ببجي موبايل وSPY×FAMILY متاحاً من 12 أبريل وحتى 12 مايو. تفضلوا بتنزيل اللعبة وتشغيلها مجاناً عبر App Store وGoogle Play Store لتجربة المحتوى الجديد.

نبذة عن PUBG MOBILE

ترتكز لعبة PUBG MOBILE المخصصة للهواتف الجوالة على النسخة الأصلية المعروفة باسم PUBG: BATTLEGROUNDS والتي حققت ظاهرة عالمية واجتاحت عالم التسلية التفاعلية سنة 2017. تبدأ اللعبة بهبوط ما يصل إلى 100 لاعب بالمظلات على جزيرة نائية للقتال في معركة تنتهي بانتصار بطل واحد. ويتعين على اللاعبين البحث عن الأسلحة والمركبات والإمدادات وإلحاق الهزيمة بجميع اللاعبين ضمن ساحة معركة غنية على الصعيدين البصري والتكتيكي تجبر اللاعبين على التوجه إلى منطقة لعب تتقلص مساحتها.