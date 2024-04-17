وزير التربية: امتحانات السادس الإعدادي ستبدأ في 8 حزيران المقبل

2024-04-17 22:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضح وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، (17 نيسان 2024)، مواعيد امتحانات المراحل غير المنتهية للدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية.

وقال الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن ''امتحانات المرحلة الابتدائية ستبدأ في الثاني من أيار المقبل فيما ستبدأ امتحانات المرحلة المتوسطة في الثاني والعشرين من الشهر نفسه".

وأضاف، أن "امتحانات المرحلة الإعدادية ستبدأ في الثامن من حزيران المقبل وهناك فسحة من الوقت لإكمال المنهاج الدراسي".

وأشار الجبوري، أنه "بحسب التقويم التربوي يبدأ المنهاج الدراسي في الأول من تشرين الاول وينتهي في الأول من حزيران"، مؤكداً ان "بعض الظروف الاستثنائية دفعت الى زحف الوقت قليلاً إلا أنّ المنهاج سيعود الى سابق عهده".



