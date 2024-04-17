محطات الوقود تعود الى الدفع نقدا بعد توقف الالكتروني من البنك المركزي

2024-04-17 22:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت شركة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط، مساء اليوم الأربعاء، (17 نيسان 2024)، سبب توقف نظام الدفع الإلكتروني في بعض محطات تعبئة الوقود.

وقالت الشركة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان التوقف "عائد الى البنك المركزي العراقي وان الخدمة ستعود لمحطات تعبئة الوقود حال عودتها من المصدر".

وبينت، ان "عملية التزود ستكون نقدا في المحطات التي توقف فيها النظام وستعاود العمل بالدفع الالكتروني بعد اصلاح الخلل من المصدر".

يشار الى انه ومنذ صباح اليوم الأربعاء، توقفت عمليات الدفع الإلكتروني لتعبئة البنزين المحسن في أغلب محطات التعبئة بالعاصمة بغداد.

يذكر ان وزارة النفط - شركة توزيع المشتقات النفطية، أعلنت في 22 آذار الماضي، عن المباشرة بتزويد المركبات بالوقود (السوبر، والمحسن) وفقاً لبطاقات الدفع الالكتروني POS في جميع المحافظات.



