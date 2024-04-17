السوداني وبايدن يؤكدان العمل معا لاحترام سيادة العراق واستقراره

2024-04-17 22:24:08 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن التزامهما بالشراكة الإستراتيجية الدائمة بين العراق والولايات المتحدة. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي الاعلامي ان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، رحب برئيس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني في البيت الأبيض، وأكد الرئيسان مجدداً التزامهما بالشراكة الإستراتيجية الدائمة بين العراق والولايات المتحدة، وناقشا رؤيتهما للتعاون الثنائي الشامل بموجب اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين العراق الولايات المتحدة لعام 2008، واتفق الرئيسان على أهمية العمل معاً لتعزيز الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة العراق واستقراره وأمنه. وأكد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس بايدن، أن الاقتصاد العراقي المتنوع والمتنامي، والمتكامل مع المنطقة