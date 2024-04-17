اسرائيليون يحيون حفلا موسيقيا في المكان الذي شهد هجوم حماس

2024-04-17 22:24:08 - المصدر: قناة الثامنة

بعد هجمات حركة حماس على اسرائيل ومن ضمنها على مهرجان موسيقي، عاد الناجون من هذا الهجوم مجددا الى مسرح المهرجان، لكن هذه المرة لم يعيشوا في اجواء موسيقية وانما تحدثوا عن معاناتهم مع الهجوم. بعد أكثر من ستة أشهر، عاد الناجون من مهرجان نوفان الإسرائيلي إلى المسرح الذي هاجمته حركة حماس. بعض الناجين كانوا يبحثون عن الأماكن التي اختبأوا فيها أثناء الهجوم. غوي شيما – احدى الناجيات من الهجوم على المهرجان " عندما وصلت الى هنا كنت أتوقع أن أرى شيئًا جميلًا، لكن لا يوجد شيء جميل هنا، مما يجعلني حزينة بعض الشيء، أشعر أن الدمار مازال موجودا هنا".