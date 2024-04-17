وزارة العدل تنفذ مشروعا جديدا للنزولاء

2024-04-17 22:24:08 - المصدر: قناة الثامنة

نفذت وزارة العدل وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، مشروع مثول النزلاء والمودعين امام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية VideoConference وقال مكتبه الاعلامي في بيان ان وزير العدل خالد شواني افتتح اليوم الثلاثاء، وبحضور رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله احمد، ووكيل وزير العدل الاقدم زياد التميمي ورئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي عماد الجابري، بناية تدوين إفادات النزلاء عن بعد. وقال شواني بحسب البيان "تتحقق اليوم ثمرة وجيزة من نتائج التعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لغرض تحقيق الانسيابية في سير التحقيقات بصفة المتهم او الشاهد، حيث سيتم بهذه البناية تدوين إفادات النزلاء والمثول امام المحكمة بتقنية (VideoConference) للنقل