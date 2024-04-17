2024-04-17 22:24:08 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الخارجية الاميركية، أنها تحاول “احتواء” التصعيد ميدانياً في منطقة الشرق الأوسط، بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، الذي جاء رداً على قصف القنصلية الإيرانية. وذكرت الوزارة: “نستمر في الحديث مع الإسرائيليين لاحتواء التصعيد ومنع انزلاقه نحو صراع مباشر مع إيران”. وتابعت: “نواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا للرد دبلوماسيا على الهجوم الإيراني غير المسؤول على […]

ظهرت المقالة أمريكا تحاول “احتواء” التصعيد ميدانياً في المنطقة: سنرد “دبلوماسياً” على إيران أولاً على Eishan.