2024-04-17 22:24:08 - المصدر: منصة إيشان

جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نفيه مشاركة الفصائل العراقية في الهجوم الإيراني الذي استهدف “إسرائيل” ليل السبت الماضي، فيما قال إن العراق ليس مبلداً مفتوحاً لمن “هب ودب”. السوداني وفي لقاء مع مراسلي الصحف والقنوات الفضائية عقده ليل الثلاثاء في واشنطن، قال: “لا وجود لقوات قتالية في العراق لكي تنسحب”، مبيناً أن “القوات […]

ظهرت المقالة نافياً مشاركة الفصائل بهجوم إيران.. السوداني: العراق ليس بلداً مفتوحاً لمن “هب ودب” أولاً على Eishan.