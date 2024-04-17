2024-04-17 22:24:08 - المصدر: منصة إيشان

صمتت أغلبية فصائل المقاومة العراقية (الإسلامية) التي تبنت خيار استمرار الهجمات ضد الكيان الإسرائيلي في ظل العدوان المستمر على المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر، على التصريحات التي أدلها بها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بخصوص عدم وجود المعلومات التي تثبت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة خلال الهجوم الإيراني على الأراضي الفلسطينية المحتلة. […]

ظهرت المقالة لماذا لا ترّد الفصائل على التشكيك بقصف أهداف “إسرائيلية” من الأراضي العراقية؟ أولاً على Eishan.