2024-04-17 22:24:08 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: هدى العزاوي

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استئناف الدراسات العليا في كلية التربية الأساسية في الجامعة المستنصرية ورفع تعليقها خلال العام الدراسي 2024-2025.

واوضح عميد الكلية الدكتور قصي عبد العباس الأبيض لـ "الصباح"، ان قرار استئناف الدراسات العليا جاء اثر مصادقة وزير التعليم الدكتور نعيم العبودي على طلب قدمه رئيس الجامعة المستنصرية حميد فاضل التميمي.

وأضاف ان قرار الاستئناف شمل اختصاصات الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة والماجستير في تخصص التاريخ الحديث والتربية الإسلامية ودراسة الجغرافية وعلوم الحياة واللغة العربية، لافتاً إلى ان تلك الدراسات كانت معلقة منذ أكثر من عامين.