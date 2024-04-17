السوداني يبحث في واشنطن ملفات الطاقة والاقتصاد

2024-04-17 22:24:08 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



واصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، لقاءاته مع كبار المسؤولين الأميركيين خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى واشنطن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مقرّ إقامته بواشنطن فجر أمس الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، وكيل وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو، والوفد المرافق له، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي"، مبيناً أنه "جرى، خلال اللقاء، التداول في مجالات التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية بشكل عام، والخطوات التي شرعت بها الحكومة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي".

وأضاف، أن "الاجتماع شهد تأكيد استمرار التعاون مع ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وإمكانية التعاون على إعادة تأهيل المصارف التي خضعت لإجراءات خاصة من قبل الخزانة الأميركية، بهدف الوصول إلى الامتثال للمعايير الدولية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي".

وأشاد وكيل وزارة الخزانة الأميركية، وفقاً للبيان، بـ"الإجراءات الحكومية المتخذة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية وجهودها في الاستثمار الأمثل للطاقة، وكذلك إجراءات البنك المركزي العراقي الخاصة بتفعيل عمل المصارف العراقية".

كما استقبل السوداني، أمس الثلاثاء، في مقرّ إقامته بالعاصمة الأميركية واشنطن، وفد شركة "ستيلر إنيرجي" الأميركية، برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة بيتر جبسون.

وجرى، خلال اللقاء، بحث آليات التعاون مع الشركة في قطاع الكهرباء، واستعراض سير تنفيذ مشاريع الشركة التي يجري تنفيذها في العراق.

وشدد السوداني، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، على ضرورة إسراع الشركة في إنجاز أعمال المشاريع المتعاقَد عليها مع وزارة الكهرباء، وأهمها مشروعا الدورة المركّبة في محطتي كهرباء كركوك ومدينة الصدر.

من جانبه، أكد جبسون استعداد الشركة للإسراع في إنجاز المشاريع المذكورة، والدخول في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتنوعة، والعمل على إدخال منظومات التقليل من انبعاثات الكربون.

واستقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، في مقرّ إقامته بالعاصمة الأميركية واشنطن، رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا والوفد المرافق له، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً بالتزامن مع الزيارة الرسمية للسوداني.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل التعاون بين العراق وجمهورية التشيك، وإمكانية تعزيز التبادل وفتح فرص الشراكة مع الشركات التشيكية، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، كما أكد السوداني لنظيره التشيكي تطلعه إلى تلبية الدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة العاصمة براغ في أقرب فرصة ممكنة؛ من أجل البحث في المزيد من فرص الشراكة والتعاون الثنائية.

وأوضح رئيس الوزراء، رغبة العراق في الانفتاح على كل مجالات التبادل والتكامل الاقتصادي، خصوصاً مع النهضة العمرانية ومشاريع البُنى التحتية التي يشهدها العراق اليوم، وإمكانية مشاركة الشركات التشيكية بالمساهمة في مُجمل الصعد والفرص الاستثمارية المعروضة، فضلاً عن المشاركة مع القطاع الخاص العراقي في العديد من التخصصات التي يحتاج إليها قطاع الأعمال والتجارة في العراق.

في غضون ذلك، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الثلاثاء، أن "الفريق التنسيقيَّ الذي رافق رئيس الوزراء في زيارته إلى الولايات المُتَّحدة الأميركيَّة بحث عدَّة قضايا تخصُّ استرداد المطلوبين والأصول المُهرَّبة؛ نتيجة الفساد وإبرام مُذكَّرات التفاهم".