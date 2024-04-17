بغداد تستضيف أعمال الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي

2024-04-17 23:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن بغداد ستستضيف في السابع والعشرين من الشهر الجاري أعمال الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي.وأوضح المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المؤتمر سيعقد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسيناقش مختلف القضايا التي تتعلق بالعمال وأسواق العمل في الوطن العربي".وأضاف، أن "هذه الدورة ستناقش العديد من البنود الواردة في جدول الأعمال والتي تتطرق إلى قضايا حيوية تؤثر تأثيرا مباشرا على أسواق العمل وقضايا العمال، ومنها مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية والتحديات والفرص التي تواجه الموارد البشرية وكيفية استعداد القوى العاملة للمستقبل والتركيز على التدريب المستمر لتعزيز المهارات اللازمة للتكيف مع المتغيرات التكنولوجية".وأشار العقابي، إلى أنه "سيتم التطرق إلى مناقشة التوازن بين التكنولوجيا والعنصر البشري والأثر الذي تحدثه التكنولوجيا في خلق فرص عمل جديدة"، لافتا، إلى أن "المؤتمر سيستعرض الأنشطة والبرامج التي نفذتها منظمة العمل العربي خلال العام الماضي، كما سيتم تسليط الضوء على جهود المنظمة في دعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال مختلف الفعاليات المنفذة والتي تمت فيها مراعاة التوزيع الجغرافي وتنوع الأنشطة ومشاركة المنظمة في العديد من الأنشطة والمؤتمرات العربية والإقليمية والدولية".