رئيس الوزراء يرعى مراسم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات أميركية

2024-04-17 23:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعرعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين وزارتي النفط والكهرباء وصندوق العراق للتنمية وشركات أميركية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين وزارتي النفط والكهرباء وصندوق العراق للتنمية وشركات أميركية، وكذلك القطاع الخاص العراقي مع عدد من الشركات الأميركية في مجال الطاقة والصناعة الدوائية".