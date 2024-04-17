السوداني يرعى مراسم توقيع مذكرات تفاهم في امريكا

2024-04-17 23:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء (17 نيسان 2024)، برعاية السوداني لمراسم توقيع مذكرات تفاهم في واشنطن.

وقال المكتب في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين وزارتي النفط والكهرباء وصندوق العراق للتنمية وشركات أميركية، كذلك القطاع الخاص العراقي مع عدد من الشركات الأميركية في مجال الطاقة والصناعة الدوائية".



