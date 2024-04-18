الداخلية توضح بشأن وجود قوات من الرد السريع قرب مطار النجف الأشرف

2024-04-18 00:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأوضحت وزارة الداخلية، بشأن وجود قوات من فرقة الرد السريع بوزارة الداخلية قرب مطار النجف الأشرف.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا فيديويا يبين وجود قوات من فرقة الرد السريع بوزارة الداخلية قرب مطار النجف الأشرف، ونود أن نوضح ان هذه القوات واجباها الثابت ومنذ سنوات هو حماية المطار فقط وغير معنية بأي أمور من صلاحيات المؤسسات الحكومية الأخرى".