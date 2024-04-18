بايرن ميونخ يهزم آرسنال ويبلغ نصف نهائي الأبطال

2024-04-18 00:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتأهل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على ضيفه آرسنال بهدف دون رد، مساء الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا في إياب ربع النهائي.سجل هدف بايرن ميونخ الوحيد جوشوا كيميتش في الدقيقة (63)، ليتأهل البايرن مستفيدًا من تعادله ذهابًا بنتيجة (2-2).