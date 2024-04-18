2024-04-18 01:12:07 - المصدر: منصة إيشان

شن الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء ضربات صاروخية على عمق منطقة البقاع شرقي لبنان ضمن تصعيد إسرائيلي جديد شمل أيضا غارات جوية ومدفعية عنيفة وتشويشا على أجهزة الاتصالات في جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية في لبنان) إن مسيرة تابعة للاحتلال الاسرائيلي استهدفت بثلاثة صواريخ “مبنى يضم مستودعات ضمن حي سكني في بلدة إيعات شمالي […]

ظهرت المقالة جنوب لبنان “يشتعل” بمواجهات غير مسبوقة بين حزب الله وإسرائيل منذ 7 أكتوبر أولاً على Eishan.