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الريال يقصي السيتي بركلات الترجيح ويضرب موعداً مع العملاق البافاري

الريال يقصي السيتي بركلات الترجيح ويضرب موعداً مع العملاق البافاري
الريال يقصي السيتي بركلات الترجيح ويضرب موعداً مع العملاق البافاري
2024-04-18 08:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) في اللقاء الذي أقيم الليلة على ملعب الاتحاد معقل السيتيزن.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1؛ ليصبح مجموع الذهاب والإياب 4-4، ثم يتفوق ريال مدريد عن طريق الركلات الترجيحية، ويخطف بطاقة عبوره للمربع الذهبي من قلب ملعب الاتحاد.

وبذلك يضرب ريال مدريد موعداً مع بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال.

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